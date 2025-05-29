Орловская станция скорой помощи попросила уступать дорогу спецмашинам

На днях в Орле «Скорая» чуть не попала в тяжёлое ДТП.

26 мая спецавтомобиль вёз тяжёлого пациента в больницу. В районе автовокзала из-за «неожиданного манёвра» легкового автомобиля «Скорая помощь» чуть не попала в аварию. «Бригаде чудом удалось избежать столкновения», – констатировали в учреждении.

По сути, другой водитель просто не пропустил врачей.

«Этот случай на дороге, увы, не единичный. Поэтому обращаемся ко всем участникам дорожного движения: уступайте дорогу «Скорой»! За каждым вызовом стоит чья-то жизнь», – напомнили медики.

Ранее на этой неделе «Скорая помощь» попала в ДТП у памятника Дзержинскому. Там же медицинская спецмашина разбилась в минувшем году.

ИА «Орелград»