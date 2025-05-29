В Орле оштрафовали главу ООО «Коммуникационные линии»

Работник компании вовремя не получил зарплату.

Проверку исполнения трудового законодательства провела прокуратура Железнодорожного района Орла. Установлено, что сотрудник ООО не получил свои деньги своевременно.

Кроме того, компания уволила данного работника, но при этом не направила сведения о прекращении отношений в Социальный фонд России. Это также является нарушением закона.

В итоге в отношении гендиректора ООО возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения орловца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На данный момент нарушения трудового законодательства устранены.

ИА «Орелград»