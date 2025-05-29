В Орле оштрафовали главу ООО «Коммуникационные линии»

29.5.2025 | 16:23 Закон и порядок, Новости

Работник компании вовремя не получил зарплату.

Фото: ИА «Орелград»

Проверку исполнения трудового законодательства провела прокуратура Железнодорожного района Орла. Установлено, что сотрудник ООО не получил свои деньги своевременно.

Кроме того, компания уволила данного работника, но при этом не направила сведения о прекращении отношений в Социальный фонд России. Это также является нарушением закона.

В итоге в отношении гендиректора ООО возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения орловца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На данный момент нарушения трудового законодательства устранены.

ИА «Орелград»


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