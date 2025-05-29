Население Орловского округа обеспечат транспортом

Решить транспортную проблему призвана новая программа.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила программу развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах округа. Объем ее финансирования составит 4 миллиона рублей, срок действия – три года. Основная задача властям видится в развитии маршрутной сети и удовлетворении спроса граждан на пассажирские перевозки. В целом муниципальная программа должна обеспечить транспортную доступность местному населению.

Как следует из паспорта программы, в настоящий момент проблема имеется. В состав орловского муниципального округа входит 265 населенных пунктов. В силу специфики транспортное обслуживание на территории округа возможно только автомобильным транспортом. Сказывается и географическое расположение, из-за чего округ является транзитной территорией. Поэтому почти все маршруты, проходящие через него, являются межмуниципальными.

Авторы документа отмечают, что в настоящее время существует лишь один муниципальный маршрут для пассажирских перевозок. Поэтому действующая маршрутная сеть не охватывает должным образом часть малых и отдаленных населенных пунктов. Регулярные перевозки в такие пункты не организованы потому, что маршруты являются экономически невыгодными. Однако программа ставит амбициозную цель по созданию такой транспортной инфраструктуры, которая смогла бы объединить все населенные пункты Орловского округа с областным центром.

По мнению авторов программы, описанное является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства, поскольку именно транспортная система обеспечивает условия для экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни. Ранее сообщалось, что для удобства жителей села Сабурово администрацией Орловского муниципального округа с 1 апреля 2025 года организовано движение по новому муниципальному маршруту № 1С «Знаменка – Сабурово».

Перевозку пассажиров решили выполнять новым автобусом марки ПАЗ до остановки «Администрация» в поселке городского типа Знаменка. А уже там пассажиры могут совершить пересадку на любой из 10 регулярных маршрутов межмуниципального сообщения, в том числе и следующие в Орел. «Транспортное обслуживание будет осуществлять ООО «Автотранспортное предприятие». Перевозки будут проводиться по регулируемому тарифу, что обеспечит доступность и удобство для всех жителей муниципального округа», – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»