В Орле вынесли приговор экс-руководителям техникума

На скамье подсудимых оказались лица, руководившие «Орловским техникумом технологии и предпринимательства имени Русанова».

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд. Экс-директора суза признали виновной в мошенничестве и мелком взяточничестве. Её экс-зама по производственной работе — в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как пояснили в орловском управлении Следственного комитета России, осенью 2020-го года тогда действующий директор техникума дала подчинённым преподавателям незаконные указания. Речь шла о некоторых слушателях «курсов по компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело»».

Хотя они не посещали большую часть учебных занятий, директор захотела, чтобы педагоги проставили им минимальные баллы, необходимые для успешной сдачи итоговых экзаменов. В итоге из федерального бюджета выбыл 1 миллион 400 тысяч рублей.

Также СКР сообщает, что руководитель суза похитила около 800 тысяч рублей, которые выделялись на организацию профессионального обучения и оказание материальной помощи студентам.

Кроме того, орловчанка получила от одного из преподавателей 58 тысяч рублей — в виде незаконной платы за покровительство по службе. Ещё один сотрудник заплатил ей 4 тысячи рублей — за сохранение текущей нагрузки и заработной платы.

Также орловчанка и её заместитель, используя обман, похитили денежные средства пятерых студентов — всего около 9000 рублей. Это произошло в 2021-м году.

Уголовное дело расследовалось при оперативной поддержке Управления МВД России по Орловской области. В итоге экс-руководителей техникума приговорили к штрафам в 1 миллион и 250 тысяч рублей соответственно.

ИА «Орелград»