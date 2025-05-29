ЖК «Новые высоты»: ваш новый дом уже готов!

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Группа компаний «ОДСК» завершила строительство 21-этажного дома жилого комплекса «Новые высоты». Первые новоселы уже приступают к переезду. А для остальных открывается уникальная возможность стать владельцем квартиры в готовом доме (со скидкой в размере 600 тысяч рублей*). Ключи передаются сразу после оформления сделки.

Качество и надежность обеспечены использованием монолитно-кирпичной технологии строительства. По авторскому проекту создано пространство, где каждая деталь работает на ваш комфорт и безопасность. Сквозные вестибюли с мягкими зонами, выполненными в бело-серых цветах. Просторные колясочные для хранения транспорта юных жильцов. Лапомойки, позволяющие не только привести в порядок питомца после прогулки, но и решить ряд других бытовых проблем.

Придомовая территория ЖК «Новые высоты» – закрытое пространство без автомобилей, где расположили современные детские площадки, спортивные зоны для активного отдыха, уютные места для спокойного времяпрепровождения.

В комплексе «Новые высоты» представлены разнообразные варианты квартир, в том числе с двумя санузлами и увеличенным угловым остеклением. С панорамных лоджий открывается чудный вид на городской и яблоневый сад.

Не откладывайте решение о покупке. Ваш идеальный дом ждет вас. Чтобы уточнить детали, звоните по телефону 99-97-84. Уточняйте информацию в группе «ВКонтакте» и Телеграме. Выбирайте квартиру на сайте orelstroy.ru.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.

*Организатор акции – застройщик ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ – 4», ИНН 5751063317. Скидка до 600 000 рублей предоставляется при покупке жилья за собственные средства, 100% оплате в момент заключения сделки. Предложение действует в ЖК «Новые высоты» (ул. Генерала Лаврова, д. 3), распространяется на 3-комнатные квартиры (исключение: квартиры №96, №120, №136, №144, №152). Период действия акции – с 7 мая по 20 июня 2025 года. Срок действия акции может быть изменен без предварительного уведомления. Проектные декларации размещены на сайте Наш.дом.рф.