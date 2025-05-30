До «Троицких хороводов» пустят специальные маршрутки

30.5.2025 | 13:01 Новости, Транспорт

Об этом заявили в орловском «Организаторе перевозок».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Маршрутки отправятся из Орла и Льгова.

Напомним, праздник назначен на 8 июня. Мероприятие проведут в «Орловском полесье». Всё начнётся в 11 часов.

Маршрутки из Орла будут выезжать с автовокзала в 09:30 и 10:30. Из села Льгов — в 14:30 и 19:00.

Приобрести билеты можно на официальном сайте АО “Орёлавтотранс”.

В этом году «Троицкие хороводы» пройдут в юбилейный 25-й раз. В минувшем году праздник не проводился по соображениям безопасности.

Возрастное ограничение: 6+

“Организатор перевозок”

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования