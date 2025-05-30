До «Троицких хороводов» пустят специальные маршрутки

Об этом заявили в орловском «Организаторе перевозок».

Маршрутки отправятся из Орла и Льгова.

Напомним, праздник назначен на 8 июня. Мероприятие проведут в «Орловском полесье». Всё начнётся в 11 часов.

Маршрутки из Орла будут выезжать с автовокзала в 09:30 и 10:30. Из села Льгов — в 14:30 и 19:00.

Приобрести билеты можно на официальном сайте АО “Орёлавтотранс”.

В этом году «Троицкие хороводы» пройдут в юбилейный 25-й раз. В минувшем году праздник не проводился по соображениям безопасности.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»