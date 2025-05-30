Орловца оштрафовали за публикацию лозунга экстремистской организации

30.5.2025 | 12:10 Закон и порядок, Новости

Такое решение принял Ливенский районный суд.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

К ответу привлекли жителя Ливен. Его признали виновным в пропаганде атрибутики и символики экстремистской организации – Украинской повстанческой армии*.

Преступление выявили в апреле силами Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Орловской области. Орловец опубликовал соответствующий «лозунг официального приветствия» в «Телеграме». После того, как публикация была выявлена, её удалили.

В отношении орловца составили административный протокол. Впрочем, Ливенский районный суд, который рассматривал дело, не установил отягчающих обстоятельств. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге он отделался штрафом в 1500 рублей.

Тем не менее, в пресс-службе суда уточнили, что, согласно закону, решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

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* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

ИА «Орелград»


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