От Центробанка ожидают сохранения ключевой ставки

Основной прогноз предполагает удержание ее на уровне 21%.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 6 июня. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает смягчения сигнала регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики.

«Я думаю, что победит опасение, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным, – указал топ-менеджер, предположив, что будет оцениваться необходимость снижения КС во втором полугодии 2025.

Факторами в пользу смягчения политики регулятора являются замедление инфляции, укрепление рубля, охлаждение экономического роста. При этом противодействующие факторы сильны. Не снижаются инфляционные ожидания, во второй половине года планируется индексация тарифов. Также отражается напряженная ситуация на рынке труда.

Консервативный подход банка предполагает, что снижение ключевой ставки возможно только на последнем в этом году заседании ЦБ. При этом руководство ВТБ считает преждевременным снижение ставки из-за наличия значительных проинфляционных рисков.

Напомним, Отделение Банка России по Орловской области опубликовало статистику апреля 2025 года. Цены на товары и услуги за месяц выросли на 0,2%. При этом годовая инфляция в апреле снизилась и составила 10,5% (-01). Так, стали дешевле смартфоны и компьютеры. Основная причина – высокие ставки по кредитам. КС 21% – это сигнал: сейчас хорошее время, чтобы делать сбережения, а покупки на заемные средства пока следует отложить. В идеале экономика (в условиях охлаждения кредитования, инвестиций и потребительского спроса) возвращается к сбалансированным темпам роста.

ИА “Орелград”