Соцзащита отказала раненому участнику СВО в выплате

В дело пришлось вмешаться орловской прокуратуре.

Нарушение допустили в Глазуновском районе.

Как сообщает ведомство, местный житель проходил военную службу – на основании контракта, заключённого с Министерством обороны России. В январе этого года он получил ранение.

После этого он обратился в районный филиал областного центра социальной защиты населения за выплатой, которая предусмотрена в таких случаях региональным законом. Однако вместо денег получил необоснованный отказ.

Прокуратура разобралась в ситуации и внесла руководителю филиала представление об устранении нарушения. После этого участнику СВО выплатили положенные средства – 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»