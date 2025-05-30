Соцзащита отказала раненому участнику СВО в выплате

30.5.2025 | 15:03 Закон и порядок, Новости, СВО

В дело пришлось вмешаться орловской прокуратуре.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Нарушение допустили в Глазуновском районе.

Как сообщает ведомство, местный житель проходил военную службу – на основании контракта, заключённого с Министерством обороны России. В январе этого года он получил ранение.

После этого он обратился в районный филиал областного центра социальной защиты населения за выплатой, которая предусмотрена в таких случаях региональным законом. Однако вместо денег получил необоснованный отказ.

Прокуратура разобралась в ситуации и внесла руководителю филиала представление об устранении нарушения. После этого участнику СВО выплатили положенные средства – 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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