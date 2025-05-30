ТТП Орла погасило кредиты за 32 автобуса

30.5.2025 | 14:20 Новости, Транспорт

Техника проходит перерегистрацию в ГАИ.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщает Администрация Орла. Информацию озвучил директор предприятия Игорь Косолапов. Это произошло на сегодняшней сессии городского совета.

Ожидается, что уже в июне новые автобусы смогут выйти на городские маршруты.

«Благодаря финансовой помощи, выделенной из городского бюджета, мы полностью погасили лизинговые платежи… Помимо этого в рамках субвенции нам удалось отремонтировать часть подвижного состава, закупить комплектующие запчасти для ремонта энерго-путевого хозяйства», – рассказал Косолапов.

В июне ТТП планирует выпускать на маршруты по 30 автобусов и по 15 трамваев и троллейбусов. Это выше существующего количества транспорта.

Помимо всего прочего, на свой маршрут вернётся троллейбус № 5. Долгое время этому препятствовала техническая неисправность (поломка стрелки).

ИА «Орелград»


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