Горсовет Орла одобрил новые мемориальные доски

30.5.2025 | 13:55 История, Новости

Они увековечат память о Михаиле Данченкове и Владимире Турбине.

Фото: ИА “Орелград”

Оба имени связаны с Великой Отечественной войной.

Данченков — ветеран ВОВ, партизан, впоследствии сотрудник органов внутренних дел, покинувший службу в звании полковника. Доску установят на здании по Привокзальной, 7, где находится отделение полиции по Железнодорожному району.

Турбин — легендарный орловский врач, создатель и руководитель «подпольного госпиталя», где в годы немецкой оккупации Орла тайно лечили красноармейцев. Доску в его память разместят на фасаде Орловской областной клинической больницы (на бульваре Победы, 10).

Решения принял горсовет на сегодняшней сессии.

ИА «Орелград»


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