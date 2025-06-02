Участнику СВО отказали в компенсации расходов на жильё

Его права пришлось защищать прокуратуре Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, нарушение установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Местный житель проходил военную службу на основании контракта, заключённого с Министерством обороны.

Орловец обратился в филиал центра социальной защиты населения по Новодеревеньковскому району. Защитник Отечества подал заявление о получении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья. Однако получил не поддержку, а необоснованный отказ.

Прокуратура, разобравшись в ситуации, внесла представление об устранении нарушений руководителю этого филиала.

На данный момент права участника СВО восстановлены.

ИА «Орелград»