Участнику СВО отказали в компенсации расходов на жильё

Его права пришлось защищать прокуратуре Орловской области.
Как рассказали в ведомстве, нарушение установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Местный житель проходил военную службу на основании контракта, заключённого с Министерством обороны.
Орловец обратился в филиал центра социальной защиты населения по Новодеревеньковскому району. Защитник Отечества подал заявление о получении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья. Однако получил не поддержку, а необоснованный отказ.
Прокуратура, разобравшись в ситуации, внесла представление об устранении нарушений руководителю этого филиала.
На данный момент права участника СВО восстановлены.
ИА «Орелград»