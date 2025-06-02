В Советский район сегодня вернется горячая вода

2.6.2025 | 10:37 ЖКХ, Новости

Филиал РИР Энерго – Орловская генерация завершил гидравлические испытания.

ИА “Орелград”

Руководитель филиала Олег Афанасьев  на заседании правительства региона 2 июня сообщил о первом пройденном этапе.  В этом году применена практика поэтапного выключения магистралей, с целью уменьшения сроков отключения горячего водоснабжения. Фактическая подача ГВС в Железнодорожный и Заводской районы Орла возобновлена 29 мая. По плану должна была быть 2 июня, уточнил Афанасьев. Северный район получил горячую воду 30 мая.

«Сегодня Советский район будет также включен. В будущем планируем выполнить проектирование линейных радиальных перемычек для большего сокращения сроков и объемов отключения подачи горячего водоснабжения», – пояснил Олег Афанасьев.

Второй этап испытания сетей пройдет осенью.

ИА “Орелград”


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