В Советский район сегодня вернется горячая вода

Филиал РИР Энерго – Орловская генерация завершил гидравлические испытания.

Руководитель филиала Олег Афанасьев на заседании правительства региона 2 июня сообщил о первом пройденном этапе. В этом году применена практика поэтапного выключения магистралей, с целью уменьшения сроков отключения горячего водоснабжения. Фактическая подача ГВС в Железнодорожный и Заводской районы Орла возобновлена 29 мая. По плану должна была быть 2 июня, уточнил Афанасьев. Северный район получил горячую воду 30 мая.

«Сегодня Советский район будет также включен. В будущем планируем выполнить проектирование линейных радиальных перемычек для большего сокращения сроков и объемов отключения подачи горячего водоснабжения», – пояснил Олег Афанасьев.

Второй этап испытания сетей пройдет осенью.

ИА “Орелград”