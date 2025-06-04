Многодетные семьи не оставят без бесплатных адвокатов

Облсовет рассмотрел важные поправки в региональный закон.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели вопрос о внесении изменения в статью 2.1 Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». Необходимость внесения поправок продиктована тем, что Федеральным законом от 1 апреля 2025 года был расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

А именно, в указанный перечень лиц включены многодетные родители, имеющие трех и более детей. Право на такую услугу они имеют вплоть до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения. В то же время региональным законом предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи гражданам, являющимся членами семей, которым установлен статус многодетной семьи Орловской области.

Нормы федерального и регионального законов фактически дублируют друг друга. Поэтому законопроектом было предложено уточнить в областном законе категорию лиц, имеющих право на дополнительные гарантии при реализации права на получение бесплатной юридической помощи. Проще говоря, решено исключить из областного закона многодетных родителей, имеющих трех и более детей, так как данные гарантии теперь предусмотрены федеральным законом. «В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – говорится в пояснительной записке.

Тем временем губернатор своим указом уточни условия предоставления удостоверений многодетным семьям. Из документа следует, что «корочка» выдается при наличии места жительства на территории Орловской области не менее чем у одного из членов многодетной семьи. В составе многодетной семьи учитывается также ребенок, достигший совершеннолетия, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, являющийся инвалидом I, II или III группы. В последнем случае дополнительно предоставляется копия справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности. Кроме того, указом губернатора срок принятия решения о выдаче удостоверения сокращен с 15 до 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

ИА “Орелград”