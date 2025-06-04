В Орловской области отняли права у алкоголика и наркомана

Действие водительских прав прекращено по решениям судов.

Верховский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению прокурора Верховского района, который выступил в интересах неопределенного круга лиц. В роли ответчика выступил местный житель Г., который потенциально представляет собой угрозу для участников дорожного движения, в том числе и для себя лично. В обоснование административных исковых требований прокурор указал, что ранее была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

«Было установлено, что Г. имеет право на управление транспортными средствами на основании водительского удостоверения, выданного в 2013 году ГИБДД Орловской области, – следует из информации пресс-службы Верховского районного суда. – Согласно сведениям БУЗ «Орловский наркологический диспансер» и БУЗ «Верховская ЦРБ» Г. состоит на диспансерном наблюдении у врача нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя средней степени». Заключение врачебной комиссии о снятии Г. с диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением) не принималось».

Суд указал, что данное заболевание внесено в перечень противопоказаний к управлению транспортным средством. Это означает, что с точки зрения закона такой водитель, если он сядет за руль, сразу создаст потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Суд согласился с доводами прокурора, прекратил действие права на управление транспортными средствами и признал недействительным водительское удостоверение, выданное гражданину Г. Решение в законную силу еще не вступило.

Чуть ранее в рамках аналогичного процесса в Железнодорожном районном суде города Орла выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он также просил о прекращении права местного жителя на управление транспортными средствами. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении ответчика в 2025 году была проведена амбулаторная экспертиза, по результатам которой ему поставлен диагноз, связанный с наличием наркотической зависимости.

«При этом у мужчины имелось водительское удостоверение со сроком действия до 2030 года, – подчеркнули в надзорном ведомстве. – В связи с тем, что имеющееся у него заболевание является противопоказанием к вождению, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о прекращении права мужчины на управление транспортными средствами и прекращении действия его водительского удостоверения. Суд согласился с позицией прокурора области, требования ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры».

ИА “Орелград”