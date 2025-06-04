На Орловщине открылись пункты проката детского оборудования

4.6.2025 | 11:05 Новости, Общество

Будет работать 10 таких точек.

ИА “Орелград”

Пункты открылись накануне. Как пишет «Орловский вестник», они действуют на базе учреждений социального обслуживания — в Орле, Ливнах и Мценске, Болховском, Дмитровском, Малоархангельском, Кромском, Залегощенском, Покровском и Должанском районах.

При этом жители районов, где пока нет таких пунктов, могут воспользоваться теми, что работают в соседних муниципальных образованиях. Например, орловцам из Новосильского района следует обращаться в пункт во Мценске.

В пунктах можно взять напрокат до 21 предмета — самые необходимые вещи для детей в возрасте до полутора лет. Это детские коляски пяти видом, кроватки, ванночки, манежи, стульчики для кормления, автолюльки или автокресла и так далее.

Предметы выдаются на срок до года (с правом продления ещё на шесть месяцев). Воспользоваться услугой могут только семьи, постоянно проживающие в Орловской области и входящие в особые категории. Речь идёт о «молодых семьях» (где хотя бы одному из родителей ещё не исполнилось 35 лет), «студенческих», «многодетных», «малоимущих», «неполных семьях». Также в пунктах ждут одиноких родителей.

ИА «Орелград»


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