Мэрию Болхова заставили учесть водопровод

Орловская прокуратура выяснила, что объект является бесхозным.
Нарушение установило районное подразделение ведомства. Известно, что речь идёт об участке сети, который снабжает холодной водой дома по 3-му Ленинскому переулку.
Гарантирующим поставщиком услуги является муниципальное предприятие «Водоканал г. Болхов». Оно занимается обслуживанием водопровода.
Однако официально у участка отсутствует собственник. При этом местное самоуправление не принимает меры для регистрации прав на объект — постановке его на учёт.
В итоге прокуратура обратилась в суд. Там встали на её сторону и тоже оценили бездействие городской администрации как нарушение существующего законодательства.
«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»