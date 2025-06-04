Мэрию Болхова заставили учесть водопровод

4.6.2025 | 10:50 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Орловская прокуратура выяснила, что объект является бесхозным.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение установило районное подразделение ведомства. Известно, что речь идёт об участке сети, который снабжает холодной водой дома по 3-му Ленинскому переулку.

Гарантирующим поставщиком услуги является муниципальное предприятие «Водоканал г. Болхов». Оно занимается обслуживанием водопровода.

Однако официально у участка отсутствует собственник. При этом местное самоуправление не принимает меры для регистрации прав на объект — постановке его на учёт.

В итоге прокуратура обратилась в суд. Там встали на её сторону и тоже оценили бездействие городской администрации как нарушение существующего законодательства.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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