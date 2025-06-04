Опасная дорога довела чиновников до суда

Орловская прокуратура настояла на её ремонте.

Нарушение выявили в Свердловском районе — в деревне Красная Рыбница. Районная прокуратура установила, что автомобильная дорога, проходящая по улице Заречной до перекрёстка с улицей Тургеневской, не отвечает нормам.

На дорожном полотне сформировались дефекты в виде просадок и колейности. При этом ответственные чиновники (из Администрации Кошелевского сельского поселения) не принимали должных мер к решению этой проблемы.

Прокуратура направила в суд иск о признании этого бездействия незаконным. Также ведомство требовало обязать орган местного самоуправления исправить ситуацию и сделать дорогу безопасной.

Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»