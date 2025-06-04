Орловец получил большой срок за похищение человека

4.6.2025 | 16:12 Важное, Криминал, Новости

Он удерживал в доме свою знакомую.

Фото: ИА «Орелград»

Преступление произошло в августе минувшего года под Малоархангельском в деревне Александровка. Местный житель, применяя насилие, похитил знакомую женщину. Затем он удерживал её в своём доме.

Однако потерпевшей удалось сбежать. Затем она обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщает орловское управление Следственного комитета России, приговор оказался достаточно суровым. Орловцу дали 6 лет колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы ещё на один год).

ИА «Орелград»


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