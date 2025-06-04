Орловец получил большой срок за похищение человека

Он удерживал в доме свою знакомую.
Преступление произошло в августе минувшего года под Малоархангельском в деревне Александровка. Местный житель, применяя насилие, похитил знакомую женщину. Затем он удерживал её в своём доме.
Однако потерпевшей удалось сбежать. Затем она обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщает орловское управление Следственного комитета России, приговор оказался достаточно суровым. Орловцу дали 6 лет колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы ещё на один год).
ИА «Орелград»