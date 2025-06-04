В центре Орла публично почитают Пушкина

Городской праздник «Читаем Пушкина: открытый микрофон» проведет «Бунинка».

Как сообщает Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина, 6 июня 2025 года в 16:00 в читальном зале учреждения пройдет городской праздник «Читаем Пушкина: открытый микрофон». Он будет посвящен дню рождения Александра Сергеевича и будет проведен уже не в первый раз. В этом году организаторы не собираются менять традицию: произведения Пушкина прозвучат из уст профессиональных литераторов и поэтов и простых любителей его творчества. Мероприятие будет публичным.

«К участию приглашены актеры орловских театров, детских театральных студий, гимназисты ОГУ и многие другие, – сообщили в «Бунинке». – В торжественном открытии примут участие музыкальные коллективы города, театральная студия «Театр детства» (руководитель С. Ю. Мартюшева) Орловской детской хоровой школы. Гостям предложат отведать пироги, испеченные по рецептам Арины Родионовны».

Кстати, в тот же день, но в 11:00, гастроисследователь Ольга Дорофеева прочитает в «Бунинке» лекцию на тему «Пушкин-гурман». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Писатели и еда». Ольга Дорофеева изучает кулинарные предпочтения русских писателей, посещает усадьбы и выпускает кулинарные открытки. Пушкин описывал некоторые рецепты, а вот чем он питался сам? Об этом узнают слушатели лекции.

«Свекольные блины от няни Пушкина, моченые яблочки и история с ключницей, петербургские застолья и любимое варенье поэта, – перечисляют организаторы. – На лекции окунемся в эпоху Александра Сергеевича и проследуем от Петербурга до Михайловского, исследуя любимые блюда поэта и то, что было воспето им в стихах. А еще гастрономические открытки, которые можно получить в подарок вместе с баночкой крыжовенного варенья».

В этот же день музей писателей-орловцев в 13:00 проведет мероприятие под названием «Пушкин — возвышенный идеал писателей-орловцев». Гостям музея расскажут о посещении города Орла Пушкиным и легенде, связанной с его пребыванием в Малоархангельске (есть мнение, что там его приняли за ревизора, и позднее этот «сюжет» Пушкин якобы подарил Гоголю). Кроме того, посетители узнают, какое место Пушкин занимал в жизни и творчестве орловских писателей.

«Так, они услышат о двух встречах с поэтом Тургенева; о слезах при чтении пушкинских стихов Фета; о поэте Апухтине, для которого Пушкин был возвышенным идеалом всей жизни; о Тютчеве, сказавшем о великом гении поэзии: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет»; о самолете «Александр Пушкин», сражавшемся в небе над Орловско-Курской дугой. Рассказ сотрудников будет сопровождаться презентацией», – сообщили в музее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”