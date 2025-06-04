Жителей Орловской области будут опрашивать по интернету

Поправки в правила опроса граждан рассмотрели депутаты облсовета.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Орловской области». Он был разработан в связи с принятием Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» В частности, федеральные новшества вынудили уточнить в региональном законе формулировку, касающуюся целей проведения опроса и инициаторов его проведения.

Кроме того, Федеральным законом предусмотрено, что решение представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан должно быть принято в течение трех месяцев с момента поступления инициативы проведения опроса граждан. Аналогичный срок принятия указанного решения также устанавливается и в региональном законе. Появится в нем и еще одна аналогичная федеральной норма. Теперь результаты опроса подлежат обнародованию, которое осуществляется в порядке, предусмотренном для обнародования муниципальных правовых актов. Также проектом закона вносятся изменения юридико-технического характера. Например, дополнительная норма гласит, что для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Возраст участников опроса поднят с 16 до 18 лет.

В новой редакции изложена и основная терминология. Согласно ей, опрос граждан является формой участия населения в осуществлении местного самоуправления и проводится на всей территории муниципального образования Орловской области или на части его территории. Цель опроса заключается в выявлении мнения населения при принятии органами местного самоуправления решений, касающихся непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Принятие поправок не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов Орловской области.

ИА “Орелград”