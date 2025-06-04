В Орле установили подозреваемого в непристойностях

4.6.2025 | 14:45 Криминал, Новости

На мужчину жаловались жители Северного района.

Фото: oreltimes.ru

Как сообщает «Орёлтаймс», подозрительного человека встречали рядом с домами на улицах Металлургов и Родзевича-Белевича. Некоторые жильцы в домовых чатах утверждают, что он преследовал женщин и детей, ведя себя непристойно.

Также СМИ публикует запись с видеокамеры наблюдения. Поведение незнакомца вызывает вопросы.

В полиции рассказали, что в связи с данной личностью к ним поступило три обращения – два от женщин и одно от мужчины. На данный момент предполагаемый нарушитель закона и порядка установлен. Это житель Орловского муниципального округа. Его доставили в отдел и опросили.

«После проверки материалы будут направлены в следственные органы», – уточняет СМИ.

ИА «Орелград»


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