Многомиллионный ремонт улицы в Орле не прошёл гладко

Общественники выявили многочисленные недочёты.
Речь идёт об улице Михалицына. Её капитальный ремонт обошёлся в 117 миллионов рублей.
Однако «Общероссийский народный фронт», проверяя качество ремонта, выявил многочисленные проблемы.
«Тротуары и велодорожки оказались неровными, в проезжей части — проваленные люки, а на потенциально опасных участках нет дорожной разметки», – рассказали в региональном штабе организации.
Ремонт выполняло ООО «Дорснаб» по заказу «Спецавтобазы».
На данный момент «Народный фронт» уже обратился в администрацию Орла с просьбой обратить внимание на проблемы. Они беспокоят многих местных жителей.
ИА «Орелград»