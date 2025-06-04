Многомиллионный ремонт улицы в Орле не прошёл гладко

4.6.2025 | 13:21 Важное, ЖКХ, Новости

Общественники выявили многочисленные недочёты.

Фото: vk.com/nf_orel

Речь идёт об улице Михалицына. Её капитальный ремонт обошёлся в 117 миллионов рублей.

Однако «Общероссийский народный фронт», проверяя качество ремонта, выявил многочисленные проблемы.

«Тротуары и велодорожки оказались неровными, в проезжей части — проваленные люки, а на потенциально опасных участках нет дорожной разметки», – рассказали в региональном штабе организации.

Ремонт выполняло ООО «Дорснаб» по заказу «Спецавтобазы».

На данный момент «Народный фронт» уже обратился в администрацию Орла с просьбой обратить внимание на проблемы. Они беспокоят многих местных жителей.

ИА «Орелград»


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