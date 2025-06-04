В Орловской области выбрали лучший гастрономический бренд

Кулинарное состязание прошло в «Орловском полесье».

Конкурс «Гастрономический бренд Орловской области» организовали региональный Центр кластерного развития и Ассоциация «Орловское качество». Также проект поддержали Центр «Мой бизнес» и Россельхозбанк.

Первый этап состоялся ещё в апреле. Тогда участники представили локальные местные продукты и конкурсные блюда. В «Полесье» в парк-отеле «Домик Лесника» прошла финальная презентация-дегустация.

Победителем состязания стали представители Президентской академии в Орле — завкафедрой пищевых технологий Елена Меркулова и студент Владислав Романов. Их вариант гастрономического бренда – борщ с севрюгой и взвар «Среднерусский».

Как пояснила Елена Меркулова, блюдо является традиционным для Орловщины, так как севрюга водилась в Оке до 19 века. Сейчас ценные виды рыб, ранее обитавшие в нашей области, выращивают в хозяйстве, которое находится в Свердловском районе.

ИА «Орелград»