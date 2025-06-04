В Болхове появилась улица имени героя войны Лахтина

Решение было принято на заседании местного парламента.

Решение о присвоении названия улице на территории муниципального образования «Город Болхов» на прошедшем заседании приняли депутаты Болховского городского Совета. Как следует из преамбулы документа, принято оно во исполнение рекомендаций правительства Орловской области по увековечиванию памяти военнослужащих, отдавших свой долг при защите Отечества, в память о 80-летнем юбилее Великой Победы.

Местные власти решили увековечить память геройски погибшего при освобождении Болховского района и города Болхова от немецко-фашистских захватчиков подполковника Лахтина Виктора Мартемьяновича, командира 51-го гвардейского легкого артиллерийского полка. Этот полк входил в состав 6-го гвардейского механизированного корпуса, сформированного 17 июня 1943 года, а корпус входил в состав 4-й танковой армии.

Потери 6-го гвардейского механизированного корпуса в Бориловском сражении в период с 26 июля по 10 августа 1943 года составили 1334 человека убитыми, в том числе 166 офицеров, 3984 человека раненными, в том числе 293 офицера. Пропало без вести — 33 человека, в том числе два офицера. Командир 51-го полка гвардии подполковник Лахтин погиб 10 августа 1943 года.

Его имя решено присвоить вновь образуемым элементам улично-дорожной сети, расположенным в восточной части города Болхова в незастроенной территории, в районе улицы Архангельской. Официально новый градостроительный элемент называется «улица подполковника Лахтина». Решение депутатского корпуса вступило в законную силу с момента его обнародования.

ИА “Орелград”