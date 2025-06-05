Лечение орловцев «за границами» обошлось в 130 миллионов рублей

Расходы ТФОМС оценили региональные парламентарии.

Орловский облсовет народных депутатов заслушал и принял к сведению отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первый квартал 2025 года. По доходам он исполнен в сумме 3,801 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 3,251 миллиарда рублей. Годовой план по доходам выполнен на 25 процентов, по расходам – на 21,3 процента.

В состав расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, вошла оплата за лечение граждан, застрахованных в других регионах Российской Федерации (38,637 миллиона рублей) и плата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами (130,555 миллиона рублей).

Затраты на выполнение функций аппарата Фонда, то есть на собственное обеспечение, за отчетный период времени составили 14,69 миллиона рублей, или 16,7 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют всего лишь 0,5 процента. Из отчета также следует, что по состоянию на 1 апреля 2025 года остаток средств бюджета Фонда составил 851,24 миллиона рублей.

Из них 831,736 миллиона рублей – это деньги, предназначенные на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. В ТФОМС уточнили, что окончательный расчет за март 2025 года был произведен в апреле согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Еще 14,677 миллиона рублей остатка – это средства нормированного страхового запаса Фонда. Они предназначены на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования.

Кроме того, средства нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала составили на отчетную дату 3,36 миллиона рублей. На счетах Фонда накопилось и 1,466 миллиона рублей остатков средств от штрафов, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся еще до 1 января 2020 года.

ИА “Орелград”