В усадьбе Тургенева пройдет праздник русской словесности

Гостей праздника ожидает насыщенная и интересная программа.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» приглашает желающих на Праздник российской словесности, который пройдет 7 июня на территории родовой усадьбы знаменитого писателя. Праздник стартует в 12.00, гостей ожидает большая музейная программа в честь русского языка: литературные игры, викторины и мастер-классы, нескучные лекции, конкурс чтецов, работа музейных и библиотечных площадок. На 16.30 запланирована театрализованная экскурсия «Агашины истории».

«Посетителей ждет большая музейная программа в честь русского языка с литературно-музыкальной композицией историка культуры и музыканта Валерии Васильевой из города Санкт-Петербурга, Пушкинским диктантом, литературными играми и мастер-классами, нескучными лекциями, работой музейных и библиотечных площадок», – перечислили в музее-заповеднике.

Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина также примет участие в этом празднике, ее сотрудники библиотеки подготовили большую познавательно-игровую программу. Прежде всего, это викторина «Тургеневские женщины». «Современницы Ивана Тургенева оставили заметный след не только в личной судьбе писателя, но и стали прообразами его литературных героинь. Отвечая на вопросы викторины, можно будет узнать много интересных фактов о жизни великого писателя и его героинь», – пояснили в «Бунинке».

Также сотрудники библиотеки проведут игру в афоризмы и крылатые выражения «Меткое словцо», которая поможет участникам вспомнить крылатые афоризмы и получить полезный совет от народной мудрости. А еще участники игры узнают, что такое бирюльки и как в них играть. «Тот, кто не ударит лицом в грязь и не сядет в калошу, получит сладкий приз, пальчики оближешь!», обещают организаторы.

Кроме о, гостей праздника ждет интерактивная игра-кроссворд «Литературное путешествие по страницам произведений И. С. Тургенева», мастер-классе по изготовлению цветочной бутоньерки из органзы «Как хороши, как свежи были розы…», вдохновленный творчеством Ивана Тургенева, и книжная выставка «Литературная палитра: от классики до современности», на которой будут представлены произведения орловских и современных российских писателей, лучшие образцы культурного наследия нашей Родины. Желающие смогут провести фотосессию в стиле XIX века – их зовут на костюмированную съемку в фотозону «В гостях у Тургенева».

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”