Около 90 нарушений выявили в департаменте здравоохранения

Проверку провели по приказу администрации губернатора.

Обнародованы результаты плановой выездной проверки департамента здравоохранения Орловской области, которая была проведена по приказу администрации губернатора и правительства региона. Предметом проверки стали расходы бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Орловской области квалифицированными кадрами». Он является частью федерального проекта и финансировался по линии национального проекта «Здравоохранение».

Проверка охватила весь 2023 год и первое полугодие 2024 года. Из обнародованного отчета следует, что всего было выявлено 86 нарушений. Так, проверяющие установили, что в 2023 году департаментом не достиг целевых значений подпрограммы по шести показателям: обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях – на 4,4 человека на 10 тысяч населения; обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – на 16,3 человека на 10 тысяч населения; обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь – на 0,5 человека на 10 тысяч населения.

Также не были достигнуты такие показатели, как: число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – нарастающим итогом на 292 человека; обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь – на 0,5 человека на 10 тысяч населения; обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь – на 1,8 человека на 10 тысяч населения.

По состоянию на 1 июля 2024 года департаментом не были достигнуты значения уже по девяти показателям. К вышеперечисленным добавились: укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами – на 14,3 процента нарастающим итогом средними медицинскими работниками – на 4 процента нарастающим итогом; укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинскими работниками на 3 процента.

Кроме того, отстало от плана выполнение следующих показателей: число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – на 700 человек; обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь – на 0,7 человека на 10 тысяч населения; обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь – на 3,3 человека на 10 тысяч населения.

Нарушения также были выявлены в механизме предоставления субсидий бюджетным учреждениям Орловской области, подведомственным департаменту здравоохранения. В частности, в соглашения не были включены значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов или программ. По итогам проверки департаменту было направлено представление, а информация направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА “Орелград”