Вынесен приговор маршрутчику, сбившему насмерть пешехода

ДТП произошло в Орле на переходе у Ипподромного переулка.

Утром 6 августа 2023 года ПАЗ 32-0302-11 двигался по Наугорскому шоссе. Примерно в 08:30 в районе дома №42 произошел наезд на пешехода, который переходил дорогу по зебре. 23-летний мужчина скончался от полученных травм в больнице.

В ходе разбирательства водитель пояснил, что видимость в направлении движения была хорошая и ничем не ограничивалась. Ехал со скоростью не более 60 километров в час. Во встречном направлении транспортных средств не было. Когда автобус подъезжал к перекрестку, одна из пассажирок спросила у него о конечной остановке. Не отвлекаясь от дороги, ответил ей, и в тот же момент увидел, что от левого края проезжей части по пешеходному переходу слева-направо дорогу стал перебегать молодой мужчина. Он двигался быстро и по сторонам не смотрел, заявил водитель. Маршрутчик попытался применить экстренное торможение, но до линии движения пешехода не успел этого сделать, наезда избежать не удалось. ПАЗ ударил человека правой передней частью. Пешехода отбросило вперед и вправо относительно движения автобуса. Водитель заявил, что после наезда на пешехода отпустил педаль тормоза, опасаясь, что следующие сзади автомобили могут въехать в автобус. Далее не меняя полосы движения и не маневрируя, плавно остановился и вышел из транспортного средства.

Иная картина описывается свидетелями. Один из них ехал на автомобиле сзади маршрутного автобуса на расстоянии около 30-40 метров. Подъезжая к перекрестку, увидел, как молодой человек бежал с левой стороны по пешеходному переходу. Следом произошел удар, от которого человека отбросило, и он два раза перевернулся. После чего у маршрутного автобуса загорелся стоп сигнал. Следов торможения свидетель не видел, кусок бампера от автобуса лежал ближе к бордюру по ходу движения.

Суд часть показаний подсудимого отверг как недостоверные, поскольку они не подтверждаются совокупностью доказательств, и расценил их как способ защиты с целью избежать ответственности.

«Кроме того суд отмечает, что ФИО2 фактически уже заканчивал пересекать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и с учетом фактических обстоятельств установленных по делу, и совокупности исследованных доказательств, в его действиях отсутствуют нарушения Правил дорожного движения РФ», – указано в решении Советского районного суда.

Водителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Наказание в виде лишения свободы решено заменить принудительными работами на 2 года 6 месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Приговор был обжалован, но оставлен без изменений.

ИА “Орелград”