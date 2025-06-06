Горсовет согласовал безвозмездную передачу помещений

Решение было принято по просьбе администрации Орла.

Вступили в силу сразу два решения, которые депутаты Орловского горсовета приняли по инициативе администрации города Орла. Речь идет о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование. Напомним, в областной столице действует Положение «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе».

В первом случае Орловский горсовет постановил передать в безвозмездное пользование Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий нежилое помещение, расположенное на улице 60-летия Октября, общей площадью 88,7 квадратных метров. Действие постановления распространяется по 30 сентября 2028 года, передано помещение для оказания социальной поддержки и защиты прав ветеранов боевых действий.

Во втором случае в безвозмездное пользование Орловскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» передано нежилое помещение, расположенное на улице Комсомольской. Его общая площадь составляет 154,9 квадратных метра. Это помещение и ранее использовалось указанной организацией, депутаты просто продлили срок еще на 5 лет – по 30 апреля 2030 года. Отметим, что это помещение предназначено для размещения Центра дневного пребывания пожилых людей.

Подобные преференции власти Орла уже много лет предоставляют общественным организациям и ряду федеральных структур, в том числе политическим партиям и силовым ведомствам. Кстати, не всем это по душе. Например, в ходе прошедших в конце мая публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Орла за 2024 год участники отметили именно этот вопрос. По их мнению, казна могла бы зарабатывать на ряде помещений, переданных бесплатно.

«Обращено внимание на то, что большая часть муниципальных помещений, расположенных в центре города, наиболее привлекательных для целей аренды местах города Орла, переданы в безвозмездное пользование, при этом отсутствует источник возмещения выпадающих доходов от передачи муниципальных нежилых помещений в безвозмездное пользование», – говорится в итоговом документе публичных слушаний.

Неоднократно поднимала данный вопрос и Контрольно-счетная палата города Орла. В своем отчете о работе за 2024 года она, к примеру, указала на существенные потери доходов города Орла от передачи муниципальных помещений в безвозмездное пользование. «Только Следственному управлению СК РФ по Орловской области в безвозмездное пользование переданы муниципальные помещения по ул. Комсомольской, д.231 и ул. 3-й Курской, д. 15 общей площадью 5103,8 кв. м, сроком на 49 лет, в связи с чем ежегодные потери бюджета города Орла составляют не менее 20 миллионов рублей», – говорится в отчете КСП.

ИА “Орелград”