На Орловщине на участке трассы Р-120 активизируются работы

Активный ремонт начнётся с 9 июня.

Планируется привести в порядок отрезок федеральной трассы «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» с 18 по 26 километры. Об этом сообщили в пресс-службе Управления автомобильной магистрали «Москва – Бобруйск».

Масштабный проект будет реализован поэтапно. Всё должно быть закончено к 30 ноября 2027 года.

С этого же числа будет временно отсутствовать электроосвещение на 27 километре той же трассы (справа), а также в районе местной транспортной развязки (слева). Это связано с ремонтом другого участка Р-120, который продлится до 31 октября текущего года (когда и восстановят освещение). Дорожники приводят в порядок отрезок с 26 по 56 километры.

ИА «Орелград»