В Орле успешно провели сложную операцию на мозге

Её сделали в отделении нейрореанимации Орловской областной клинической больницы.

Как рассказали в ООКБ, к ним поступил 63-летний мужчина с повторным кровоизлиянием в мозг. При обследовании у него выявили аневризму.

В экстренном порядке пациента направили в операционную. Существовал риск, что орловец останется тяжёлым инвалидом или расстанется с жизнью. Поэтому врачи приняли решение о проведении высокотехнологичной операции – «эмболизации аневризмы с помощью микроспиралей».

Эмболизацией называется процедура, когда медики закупоривают вены и артерии пациенты, чтобы предотвратить кровоснабжение определённых участков организма. Она выполняется малоинвазивным способом, без «широкомасштабного» вторжения в организм. Хирурги оперируют через небольшие надрезы или проколы, иногда через естественные отверстия.

Операция прошла без осложнений. Пациент покинул больницу в удовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»