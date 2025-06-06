В лесничествах «Лужки» и «Андриабуж» не ждут гостей

6.6.2025 | 12:55 Закон и порядок, Новости

В Орле действует противопожарный режим.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Его своим указом ввёл мэр Юрий Парахин. Режим введён на всей территории города Орла.

Дополнительно указывается, что в лесничествах «Лужки» и «Андриабуж» должно быть ограничено пребывание граждан. Также ограничения касаются и въезда транспортных средств.

Кроме того, в данных лесничествах запрещаются все виды работ. Исключением являются спасательные и противопожарные мероприятия.

Также такие режимы введены в Ливнах и Знаменском районе «в связи с установившейся сухой и жаркой погодой».

ИА «Орелград»


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