В Орловской области крупные предприятия предложат свыше тысячи вакансий

Орловцы могут найти новую работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

27 июня в Орле пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Желающих найти новую работу или начать трудовой путь ждут с 10:00 до 15:00 в библиотеке им. И. А. Бунина. (Дополнительные площадки будут работать в Ливнах и Мценске).

Более 1000 вакансий представят крупные предприятия региона, включая ОСПАЗ, Ливгидромаш, Орловский кабельный завод и другие. На ярмарке пройдут экспресс-собеседования с работодателями, можно отправиться в виртуальный тур по предприятиям, принять участие в мастер-классах по развитию карьеры, получить помощь в составлении резюме. Кроме того, запланированы различные профориентационные активности. Ярмарка подходит для всех: студентов, выпускников, специалистов и безработных.

По результатам апрельского этапа ярмарки 79 человек уже нашли работу, сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

ИА “Орелград”