В Болхове продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА

На одном из домов достраивают крышу.
Об этом сообщила администрация района.
Напомним, атака произошла 21 мая. Пострадали жилые дома, а также Болховский завод полупроводниковых приборов.
Известно, что специалисты обследовали 21 жилое помещение. Они уточнили виды и масштабы разрушений.
Сейчас на одном из домов восстанавливают крышу. Были закуплены необходимые стройматериалы.
«При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить до конца следующей недели», – пояснили чиновники.
ИА «Орелград»