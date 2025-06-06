В Болхове продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА

6.6.2025 | 15:00 Новости, СВО

На одном из домов достраивают крышу.

Фото: vk.com/bolhov_adm

Об этом сообщила администрация района.

Напомним, атака произошла 21 мая. Пострадали жилые дома, а также Болховский завод полупроводниковых приборов.

Известно, что специалисты обследовали 21 жилое помещение. Они уточнили виды и масштабы разрушений.

Сейчас на одном из домов восстанавливают крышу. Были закуплены необходимые стройматериалы.

«При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить до конца следующей недели», – пояснили чиновники.

ИА «Орелград»


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