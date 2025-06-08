Установлены правила присмотра за детьми в вузах

Правила касаются комнат матери и ребенка для детей до 3 лет из студенческих семей.

Департамент образования Орловской области издал приказ о создании в вузах групп кратковременного пребывания, комнат матери и ребенка для детей до 3 лет из студенческих семей, где оба или один родитель обучаются в данном учебном заведении по очной форме обучения. Целью документа является «создание на безвозмездной основе условий для повышения качества жизни молодой семьи, в том числе обучающихся образовательных организаций высшего образования».

Приказ департамента устанавливает требования, порядок создания и механизм финансирования и функционирования групп кратковременного пребывания, комнат матери и ребенка. Под группой кратковременного пребывания в документе понимается набор помещений, которые могут использоваться в дневное время работниками по присмотру и уходу за детьми, обучающимися или их доверенными лицами для кратковременного пребывания (до 4-х часов), в которых не предусмотрена организация питания детей.

А вот комната матери и ребенка – это специально оборудованное помещение, которое может использоваться в учебное время работниками, обучающимися или их доверенными лицами для кормления, проведения гигиенических процедур и переодевания ребенка. В документе подчеркнуто, что кормление детей может осуществляться только родителями или законными представителями ребенка самостоятельно или доверенными лицами, в том числе принесенной и приготовленной домашней пищей. Ответственность за качество питания ребенка лежит на родителях.

Организация работы групп краткосрочного пребывания и комнат матери и ребенка осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Последняя была утверждена распоряжением правительства Орловской области еще в 30 июне 2023 года. Также будут использованы средства субсидии из федерального бюджета, предоставляемые на софинансирование расходных обязательств региона при реализации программы по повышению рождаемости.

Бюджетные средства разрешено тратить на приобретение детской мебели и оборудования, мягкого инвентаря, развивающих игрушек, игр, детских книг, информационных, справочных методических материалов, включая плакаты, наглядные пособия и видеоматериалы, а также на оплату труда сотрудников, которые присматривают за детьми. Заработная плата сотрудникам, включая должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии со штатным расписанием и положением об оплате труда организации, утвержденными приказом департамента образования Орловской области. Вузы должны сами подавать в департамент заявки на финансирование.

ИА “Орелград”