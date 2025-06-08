Орловца осудили за грабеж на территории больницы

Дело о грабеже рассмотрел Залегощенский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении местного жителя было возбуждено по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, или открытое хищение чужого имущества). Из материалов дела следует, что данный гражданин ранее уже был судим, что суд учел при вынесении наказания. Преступление было совершено в феврале 2024 года. По информации суда, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился совместно с жителями поселка городского типа Залегощь на территории Залегощенской центральной районной больницы.

Там между ними вспыхнул некий конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений между подсудимым и одним из стоявших рядом с ним граждан. Закончился он тем, что подсудимый сорвал с руки потерпевшего смарт-часы стоимостью около 15000 рублей, после чего скрылся с похищенным с места преступления. Следствие посчитало, что подсудимый имел преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, то есть, что действовал он умышленно, из корыстных побуждений, понимая, что его действия являются очевидными и открытыми для потерпевшего и окружающих.

«Скрывшись с места преступления, подсудимый получил реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению и тем самым причинил материальный ущерб потерпевшему, – сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда. – Подсудимый в судебном заседании виновным себя в совершении уголовно наказуемого деяния признал полностью и раскаялся в содеянном».

С учетом наличия обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд признал грабителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Однако затем осужденному лишение свободы заменили на принудительные работы сроком на один год, с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”