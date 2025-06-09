Ливенских десятиклассников обучили военному делу

Школьники прошли военно-учебные сборы.

Как сообщает администрация Ливен, в городе прошли учебные сборы, участие в которых приняли ученики десятых классов. Всего в сборах принял участие 101 десятиклассник из семи местных школ. Со школьниками отрабатывали такие предметы учебной программы, как тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, общевоинские уставы, строевая подготовка, военно-медицинская подготовка, основы безопасности службы, огневая и физическая подготовка.

«Учебные сборы способствуют формированию психической устойчивости, самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к выполнению обязанностей военной службы, интереса к военным специальностям, – говорят в местной мэрии. – По итогу пятидневных сборов на ФОКОТе десятиклассники продемонстрировали полученные навыки в ходе соревнований. В командном зачете 1-е место заняла школа № 2, 2-е место – школа № 1, 3-е место – школа № 5.»

Тем временем в Карачевском филиале ОГУ им И.С. Тургенева прошел курс выживания, который для студентов и солдат срочной службы провели инструкторы Орловской народной дружины «Бригада Катукова». В ОГУ уточнили, что проведенный ознакомительный курс по тактической медицине основан на программе базового курса проекта «Технологии выживания. Тактическая медицина» Юрия Евича. Он состоял из теории и отработки практических навыков, причем обучением занимались люди, имеющие реальный боевой опыт.

«Основное внимание уделялось отработке навыков самопомощи и взаимопомощи, а также устранению жизнеугрожающих состояний, – рассказали в Орловском госуниверситете имени Тургенева. – Ребята учились оказывать доврачебную помощь условно раненому на поле боя товарищу – накладывали жгут или турникет и останавливали кровотечение из ранений разных частей тела, осуществляли перевязку. Задача курса – познакомить с основными навыками тактической медицины, разбудить интерес в ребятах для более глубокого изучения дисциплины».

ИА “Орелград”