Сегодня в Орле троллейбус №6 не выйдет на линию

9.6.2025 | 11:44 Новости, Транспорт

Также сохранятся другие ограничения, введённые в связи с ремонтом на улице Горького.

Фото: www.google.com/maps

Напомним, они идут у дома №50-А. «РИР Энерго» занимается модернизацией участка тепломагистрали. Речь идёт о перекрёстке улиц Горького и 60 лет Октября.

В связи с этим были введены ограничения на движение по улице 60 лет Октября (до 31 июля). Также ранее сообщалось о запрете на движение по участку улицы Горького, который внёс изменения и в движение общественного транспорта. Троллейбус №6 перестал ходить вовсе, а троллейбус №5 временно изменил маршрут.

Планировалось, что улица Горького вернётся в обычный режим к сегодняшнему числу. Однако Администрация Орла сообщает, что запреты продлены до 13-го июня. Это связано с увеличением срока самих работ.

ИА «Орелград»


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