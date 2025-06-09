Орловчанку не обеспечили средствами реабилитации

9.6.2025 | 12:20 Закон и порядок, Медицина, Новости

Её права защитила прокуратура Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, с проблемой столкнулась жительница Верховского района.

Как установило местное подразделение органа надзора, с января по апрель текущего года женщина не обеспечивалась техническими средствами реабилитации. Тем не менее, она должна была получать их по закону.

В итоге орловчанка обратилась в прокуратуру. Ведомство внесло представление главе Фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области.

По результатам его рассмотрения права женщины были восстановлены. На данный момент она обеспечена необходимым.

ИА «Орелград»


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