Орловчанку не обеспечили средствами реабилитации

Её права защитила прокуратура Орловской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, с проблемой столкнулась жительница Верховского района.

Как установило местное подразделение органа надзора, с января по апрель текущего года женщина не обеспечивалась техническими средствами реабилитации. Тем не менее, она должна была получать их по закону.

В итоге орловчанка обратилась в прокуратуру. Ведомство внесло представление главе Фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области.

По результатам его рассмотрения права женщины были восстановлены. На данный момент она обеспечена необходимым.

ИА «Орелград»