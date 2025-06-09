Группа орловских исследователей совершила автопоездку по Пушкинским местам

В памятный день 226-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина посетили город Белев.

Белев являлся важной точкой маршрута знаменитого Кавказского путешествия поэта 1829 года. Именно здесь находится разгадка так называемого “200-верстного крюка”, который совершил Пушкин во время своего вояжа, считают исследователи.

Орловцы посетили сад дома купцов Дорофеевых. Побывали у стелы, где захоронено сердце Императрицы Елизаветы Алексеевны (попечительницы Царскосельского Лицея, в котором учился Александр Пушкин). Увидели “Дуб Елизаветы”… Еще его называют Пушкинским дубом. На момент приезда поэта в Белев дереву было 70-90 лет. Побывали в месте, где стоял 4 мая 1829 года Александр Пушкин и скорбил об ушедшей ровно день в день (три года назад) Императрице Елизавете Алексеевне.

Фото и видео Александра Митасова