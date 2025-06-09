Участнику СВО пришлось судиться за выплату на ранение

9.6.2025 | 14:23 Закон и порядок, Новости, СВО

Дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Как сообщает пресс-служба суда, речь шла о сумме в полмиллиона рублей. Иск подал житель района, принимающий участие в специальной военной операции. Выплата (в виде единовременной компенсации) полагалась ему как получившему ранение.

Известно, что орловец служит в ЛНР. Его ранили в августе минувшего года. Однако районный филиал «Областного центра социальной защиты населения» отказал ему в выплате.

Причиной стали проблемы с пропиской. До военной службы мужчина был зарегистрирован по одному адресу, а проживал по другому. Однако оба места находились в Ливенском районе. Когда он заступал на службу (по контракту), то снялся с регистрации на прежнем месте, но не смог прописаться на новом — так как уже находился в армии.

В суде мужчина требовал не только выплату, но и признания самого факта его проживания в Ливанском районе. В итоге его иск сочли справедливым.

Выплату должен выдать Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Впрочем, по закону решение может быть обжаловано.

ИА «Орелград»


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