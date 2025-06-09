Орловский музей ИЗО прокомментировал высказывания главы КСП

Михаил Верижников высказался об учреждении на комитете областного совета.

Глава областной КСП высказался о картинах, которые временно покидают орловский музей, отправляясь на выставки в другие учреждения. «Наши специалисты их оценивают в 1 рубль. А в Москве страховые компании оценивают в 10 миллионов рублей. У нас там 500 или 600 картин. Мне скажите, если все их стырить, то ущерб какой будет? 500 рублей?» – цитирует Верижникова портал «Орёлтаймс».

Как пояснила этому же изданию директор Орловского музея изобразительных искусств Светлана Четверикова, учреждение не злоупотребляет отправкой своих экспонатов на временные экспозиции в другие города. Это происходит всего несколько раз в году, на взаимовыгодных условиях.

Картины обязательно страхуют — в соответствии с законом о музейном фонде. При этом суммы страховых выплат могут достигать многих десятков миллионов рублей.

Впрочем, «1 рубль» появился в высказываниях Верижникова тоже не случайно. Эта условная цена установлена для экспонатов в связи с тем, что (в строгом соответствии с законом) музейный фонд выводится за баланс учреждения, так как не принимается по оценке. Так делают не только в Орловском музее ИЗО, но и во всех других подобных учреждениях страны.

Причиной является специфика предмета оценки — художественных произведений. Их рыночная цена может постоянно и значительно колебаться. В связи с этим, чтобы установить их реальную стоимость, понадобилось бы слишком часто организовывать оценочные процедуры, что обошлось бы бюджету в серьёзные суммы.

«Когда они на комитете говорят, что это чуть ли не открывает путь к хищению… Это полный бред, который наносит вред репутации музея, которую мы завоёвываем годами. Я вообще могу подать в суд», – заявила Четверикова.

По её словам, музей направил в палату официальное письмо по поводу данных высказываний. «Но они в ответе дали нам какие-то ссылки на законодательные акты, опять написали про этот рубль, а в конце ещё и пригрозили, что привлекут за посягательство на независимость», – рассказала глава музея.

ИА «Орелград»