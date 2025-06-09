В орловской прокуратуре произошли новые назначения

Сменились сотрудники на трёх ответственных должностях.

Состоялись назначения прокуроров Глазуновского и Малоархангельского районов, а также Новодеревеньковского межрайонного прокурора. Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил вновь назначенных сотрудников их коллективам, а также руководителям поднадзорных органов и судов.

Должность прокурора Глазуновского района занял Роман Шелуха. Его стаж в надзорном органе – семь лет. Ранее он работал зампрокурора Советского района города Орла.

Прокурором Малоархангельского района стал Евгений Жуликов. Он работает в ведомстве уже 15 лет. До этого назначения Жуликов трудился в должности прокурора Должанского района.

Должность Новодеревеньковского межрайонного прокурора занял Константин Капустянский. Ранее он возглавлял отделение ведомства по Залегощенскому району.

Как отметили в пресс-службе орловской прокуратуры, за период службы все они зарекомендовали себя квалифицированными работниками и требовательными руководителями.

ИА “Орелград”