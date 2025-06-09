В орловской прокуратуре произошли новые назначения

9.6.2025 | 17:45 Важное, Закон и порядок, Новости

Сменились сотрудники на трёх ответственных должностях.

Фото: Прокуратура Орловской области

Состоялись назначения прокуроров Глазуновского и Малоархангельского районов, а также Новодеревеньковского межрайонного прокурора. Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил вновь назначенных сотрудников их коллективам, а также руководителям поднадзорных органов и судов.

Должность прокурора Глазуновского района занял Роман Шелуха. Его стаж в надзорном органе – семь лет. Ранее он работал зампрокурора Советского района города Орла.

Прокурором Малоархангельского района стал Евгений Жуликов. Он работает в ведомстве уже 15 лет. До этого назначения Жуликов трудился в должности прокурора Должанского района.

Должность Новодеревеньковского межрайонного прокурора занял Константин Капустянский. Ранее он возглавлял отделение ведомства по Залегощенскому району.

Как отметили в пресс-службе орловской прокуратуры, за период службы все они зарекомендовали себя квалифицированными работниками и требовательными руководителями.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования