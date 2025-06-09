В День ВДВ в Орле пройдёт фестиваль «Русское Утро»

9.6.2025 | 17:01 Культура, Новости, Общество

На нём будет представлена патриотическая и фольклорная музыка.

Максим Захаров. Фото: Администрация Орла

Фестиваль организует региональная общественная организация «Орловский Дозор». Об этом сообщили в Администрации Орла.

Мероприятие пройдёт на площади Ленина 2 августа с 18 до 22 часов.

В планах выступления ансамбля танца «Славица», Владимира Вараксина (из группы «Туризм»), группы Laga-Laga Band, музыканта и поэта Максима Фролова, Максима Захарова (ZAHAROV 57) и Николая Емелина (создателя хита «Русь»).

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт мотопробег — байкеры проедут по главным улицам города под знаменем Победы и флагом России и финишируют на площади Ленина.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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