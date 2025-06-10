«Аграрная неделя Орловской области» стартует 24 июня

Мероприятие завершится 29 числа.

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

24 июня в Новодеревеньковском районе на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции состоится Ярмарка сортов. На следующий день на базе Орловского филиала АО «АгроГард» пройдёт полевой семинар (на тему «Изучение влияния различных доз макроэлементов на сорта озимой пшеницы отечественной селекции»). На этот же день в Орловском государственном аграрном университете запланированы научные чтения, посвящённые памяти Николая Парахина.

26 и 27 июня в Орловском муниципальном округе пройдёт Агрофестиваль Agro Betaren «Взлетай вместе с Щелково Агрохим». Также будет организовано расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России.

28 июня во Мценском районе в селе Отрадинское состоится центральное мероприятие – «День русского поля». В программе — выставки техники и удобрений, дегустации продуктов, спортивная и концертная программа (включая «Русское Родео» и выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова).

29 июня здесь же пройдёт Всероссийский марафон «Земля спорта». Также в рамках «Аграрной недели» состоятся торжества, посвящённые Дню Мценского района, и Молодёжный форум «Кадры в АПК».

ИА «Орелград»