Орловские работодатели неохотно участвуют в диспансеризации

Так считает главный врач поликлиники №2 Орла.

Надежда Бахтина рассказала о проблеме порталу «Орёлтаймс».

По её словам, поликлиника выполняет соответствующий план ежемесячно. В этом году здесь должны пройти процедуру 34 тысячи человек. Сейчас на диспансеризации побывала примерно половина.

Однако работа идёт с трудом. Главная проблема — нежелание многих работодателей участвовать в этих процессах. Причём это касается не только частных организаций, но и государственных учреждений.

«Некоторые пока не понимают, для чего нужна диспансеризация, и думают, что это тот же медосмотр», – рассказала Бахтина. По её словам, в этом году в поликлинике в рамках этой процедуры выявили уже шесть пациентов с онкологическими заболеваниями. В минувшем году на диспансеризации было 18 таких случаев. Выявляются и другие тяжёлые болезни.

Впрочем, есть работодатели, которые активно участвуют в данных мероприятиях. Так, навстречу врачам охотно идут областной и городской советы, Областной суд, Аграрный университет, Президентская академия в Орле, а также детские сады №1 и №79, лицей №1, школы №36 и №50.

Из медицинских учреждений своих сотрудников на диспансеризацию охотно отправляют Детская поликлиника №2 Орла, онкодиспансер и тубдиспансер, Станция переливания крови, больница Семашко.

ИА «Орелград»