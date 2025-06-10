Микрофинансисты начислили крупную неустойку орловскому ИП

Сумма неустойки оказалась гораздо крупнее самого долга и процентов.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению акционерного общества «Микрофинансовая компания «Мани Капитал» к орловскому индивидуальному предпринимателю. Дело рассматривалось без присутствия сторон, поскольку те в судебное заседание не явились. Из иска следовало, что в феврале 2022 года микрофинансовая компания заключила с предпринимателем договор займа. По его условиям бизнесмену был предоставлен микрозайм в сумме 501 000 рублей под 27 процентов годовых от фактически неуплаченной суммы долга.

Ответчик обязался возвратить сумму займа и уплатить проценты за пользование займом, полностью вернуть заем он должен был в феврале 2025 года. Кстати, целью займа являлось развитие бизнеса. Стороны договорились, что за пользование денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты исходя из ставки, указанной в договоре, причем начисление процентов производится ежедневно.

Кроме того, согласно договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по уплате процентов и по возврату микрозайма, взимается неустойка в размере 2 процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения. Именно этот пункт договора и сыграл злую шутку с бизнесменом. Суд установил, что ответчик свои обязательства по возврату суммы займа по графику платежей надлежащим образом не исполнял, в результате чего у него возникла задолженность по оплате суммы основного долга в размере более 385 тысяч рублей.

Из них почти 170 тысяч рублей составляет сумма основного долга, 17 тысяч рублей – сумма процентов за пользование займом, оставшиеся 200 тысяч рублей – неустойка. Последняя оказалась крупнее и самого долга, и начисленных процентов. Микрофинансовая компания не сразу пошла в суд. Сначала она направила бизнесмену требование о досрочном возврате суммы займа, уплате процентов и неустойки, поскольку он нарушал график платежей. Выполнить требования в добровольном порядке бизнесмен отказался, а в суде проиграл. Арбитраж постановил взыскать с него в пользу микрофинансистов всю заявленную в иске сумму. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»