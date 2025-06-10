Во второй раз нашли подрядчика для ремонта Кромской СОШ

10.6.2025 | 9:58 Новости, Образование, Строительство

Работы за 60,7 млн рублей собирается выполнить компания из Орла.

Фото: МБОУ “Кромская СОШ”

Всего на электронный аукцион было подано три заявки. Наиболее выгодное предложение сделало ООО «Торгово-строительная компания Альянс», снизив цену контракта на более чем 4 млн рублей.

Двухэтажное здание 1964 года постройки имеет площадь 4,9 тыс. кв. м. План капитального ремонта школы включает комплексное обновление стен и перегородок, ремонт потолков и полов, замену оконных конструкций, установку новых дверных блоков, обновление лестничных маршей. Также предусмотрены замена сетей электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, установка современной пожарной сигнализации. Дата окончания исполнения контракта – 30 декабря 2025 года.

Примечательно, но на капремонт уже заключался контракт в 2024 году. Тогда за работы обещала взяться брянская «Фортуна». Однако 14 марта 2025 контракт был расторгнут по соглашению сторон, указано в ЕИС «Закупки».

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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