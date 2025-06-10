Во второй раз нашли подрядчика для ремонта Кромской СОШ

Работы за 60,7 млн рублей собирается выполнить компания из Орла.

Всего на электронный аукцион было подано три заявки. Наиболее выгодное предложение сделало ООО «Торгово-строительная компания Альянс», снизив цену контракта на более чем 4 млн рублей.

Двухэтажное здание 1964 года постройки имеет площадь 4,9 тыс. кв. м. План капитального ремонта школы включает комплексное обновление стен и перегородок, ремонт потолков и полов, замену оконных конструкций, установку новых дверных блоков, обновление лестничных маршей. Также предусмотрены замена сетей электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, установка современной пожарной сигнализации. Дата окончания исполнения контракта – 30 декабря 2025 года.

Примечательно, но на капремонт уже заключался контракт в 2024 году. Тогда за работы обещала взяться брянская «Фортуна». Однако 14 марта 2025 контракт был расторгнут по соглашению сторон, указано в ЕИС «Закупки».

ИА “Орелград”