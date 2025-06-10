На Орловщине будут судить криминальный дуэт

Парень и девушка объединились в преступную группу.
Такова итоговая версия следствия.
Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, обоим фигурантам вменяются статьи «вымогательство» и «грабёж». Преступления происходили в Кромах в феврале этого года.
Так, известно, что сообщники вымогали у студента одного из сузов 20 тысяч рублей. При этом они ссылались на наличие долговых обязательств. Также они, действуя открыто, похитили мобильный телефон.
«Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях», – отметили в ведомстве.
На данный момент дело передано в суд.
ИА «Орелград»