На Орловщине будут судить криминальный дуэт

Парень и девушка объединились в преступную группу.

Такова итоговая версия следствия.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, обоим фигурантам вменяются статьи «вымогательство» и «грабёж». Преступления происходили в Кромах в феврале этого года.

Так, известно, что сообщники вымогали у студента одного из сузов 20 тысяч рублей. При этом они ссылались на наличие долговых обязательств. Также они, действуя открыто, похитили мобильный телефон.

«Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях», – отметили в ведомстве.

На данный момент дело передано в суд.

ИА «Орелград»