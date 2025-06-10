На Орловщине будут судить криминальный дуэт

10.6.2025 | 16:45 Криминал, Новости

Парень и девушка объединились в преступную группу.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Такова итоговая версия следствия.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, обоим фигурантам вменяются статьи «вымогательство» и «грабёж». Преступления происходили в Кромах в феврале этого года.

Так, известно, что сообщники вымогали у студента одного из сузов 20 тысяч рублей. При этом они ссылались на наличие долговых обязательств. Также они, действуя открыто, похитили мобильный телефон.

«Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях», – отметили в ведомстве.

На данный момент дело передано в суд.

ИА «Орелград»


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